Индия начала активно закупать российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы резко нарастили импорт российской нефти, воспользовавшись многомиллионными запасами сырья в азиатских водах и временным снятием США санкционных ограничений. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, уже закуплено более 10 миллионов баррелей, причем значительная часть сделок могла быть закрыта до официального объявления Вашингтона об отсрочке.

По данным систем отслеживания судов, в Аравийском море и Бенгальском заливе находится около 15 миллионов баррелей российской нефти, еще 7 миллионов — в районе Сингапура. Эти объемы могут быть доставлены в индийские порты в течение недели. Кроме того, десятки танкеров с нефтью, направляющихся в Индию, зафиксированы в Средиземном море и Суэцком канале. Более десяти судов с непроданным грузом также готовы перенаправить индийским покупателям.

После 2022 года Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти, приобретаемой со значительной скидкой. Однако в текущем году закупки резко сократились под давлением США. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и перебои с поставками из Персидского залива вынудили Вашингтон пойти на уступки, предоставив месячную отсрочку от санкций.

Государственные компании Mangalore Refinery и Hindustan Petroleum, не закупавшие российскую нефть с декабря, уже вернулись к сделкам. Частный нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries планирует приобретать российские нефтепродукты для внутреннего рынка, сохранив экспортное производство на нероссийском сырье.

Танкеры с российской нефтью начали менять курс на индийские порты еще до официального разрешения. По данным Kpler, не менее 18 судов с сортом Urals уже указывают пунктом назначения Индию. Аналитики прогнозируют, что импорт может быстро вырасти до 2 миллионов баррелей в сутки.