В Дубае стали распродавать золото с большой скидкой

Война на Ближнем Востоке привела к тому, что в Дубае золото начали продавать с большой скидкой. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что из-за иранского конфликта происходит частая отмена авиарейсов, что затрудняет перемещение данного драгоценного металла. Более того, многие покупатели предпочли воздержаться от новых заказов, так как не хотят нести слишком большие расходы на доставку и страхование. В результате трейдеры стали предлагать золото со скидкой, доходящей до 30 долларов за унцию.

Агентство напомнило, что Объединенные Арабские Эмираты и Дубай в частности являются важным центром переработки и экспорта драгоценных металлов по всей Азии, а также каналом для поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран. Однако воздушное пространство в настоящее время частично закрыто из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.

В январе Банк России вышел в лидеры по объемам продажи золота. Регулятор стал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами, продав девять тонн. На втором месте по объемам проданного золота оказалась Болгария, реализовавшая 1,9 тонны золота.