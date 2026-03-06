Поставляемая в Индию российская нефть оказалась дороже марки Brent — индийские нефтеперерабатывающие заводы платят на $2–4 больше за баррель нефти марки Urals.

© Global look

«Ранее наблюдавшиеся значительные скидки на российскую нефть могут существенно сократиться и даже сместиться в сторону премий», — приводит Bloomberg слова аналитика компании Reliance Сумита Ритолия.

По данным агентства со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделок, компании из Индии уже законтрактовали более 10 млн баррелей российской нефти.