В США объяснили, почему разрешили Индии покупать нефть у России

Министр энергетики США Крис Райт объяснил, почему Белый дом разрешил Индии возобновить закупку нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Райта, такое решение в США приняли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне конфликта на Ближнем востоке. Как уточнил министр, закупки российской нефти позволят обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии.

«Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия и многие азиатские страны получают значительную часть нефти через Ормузский пролив, поэтому именно там сейчас возникла проблема. Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу», — объяснил он.

Райт также добавил, что Вашингтон ожидает снижения цен на бензин в течение нескольких недель.

Индия начала активно закупать российскую нефть

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В ответ на это власти Ирана сделали несколько противоречивых заявлений — сначала Тегеран сообщил, что информация о блокаде пролива не соответствует действительности, но позже иранские власти заявили, что торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.

