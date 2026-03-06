$79.1591.84

В США объяснили, почему разрешили Индии покупать нефть у России

Андрей Дуванов

Министр энергетики США Крис Райт объяснил, почему Белый дом разрешил Индии возобновить закупку нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

© РИА Новости

По словам Райта, такое решение в США приняли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне конфликта на Ближнем востоке. Как уточнил министр, закупки российской нефти позволят обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии.

«Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия и многие азиатские страны получают значительную часть нефти через Ормузский пролив, поэтому именно там сейчас возникла проблема. Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу», — объяснил он.

Райт также добавил, что Вашингтон ожидает снижения цен на бензин в течение нескольких недель.

Индия начала активно закупать российскую нефть

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В ответ на это власти Ирана сделали несколько противоречивых заявлений — сначала Тегеран сообщил, что информация о блокаде пролива не соответствует действительности, но позже иранские власти заявили, что торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.

Ранее в России оценили убытки стран от блокирования Ормузского пролива.

