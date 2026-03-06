ЦБ повысил курс доллара на 7 марта

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 7 марта 2026 года.

Курс доллара повышен до 79,15 рубля, 6 марта он был на уровне 78,19 рубля. Курс евро увеличен до 91,83 рубля, 6 марта он составлял 90,79 рубля. Курс юаня вырос до 11,43 рубля, когда 6 марта он был на уровне 11,34 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 30 января по 3 февраля, ожидали более крепкий рубль, чем в декабре. Прогноз на 2026 год составлял 85 рублей за доллар, на 2027 год — 94,5 рубля за доллар, на 2028 год — 98,9 рубля за доллар.

В январе среднемесячный курс рубля укрепился ко всем основным мировым валютам: к доллару США – на 3,3%, к евро – на 1,8%, к юаню – на 2,7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в 2026 году курс составит «95 рублей за доллар США. Возможно, при стечении обстоятельств ближе к 100 рублям». На звонке по отчетности банка за 2025 год он заявлял, что в текущем году не видит ни одного шанса на то, что курс рубля будет такой же крепкий, как в 2025 году.

