Вместо Европы российский газ получат другие страны

Часть поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) перенаправят в Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, вместо того чтобы отправлять этот энергоноситель в Европу. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

По его словам, российские компании поступят так, не дожидаясь, когда власти Европейского союза прибегнут к очередным ограничениям. Новак пояснил, что СПГ пойдет на рынки тех стран, которые испытывают в нем потребность и с которыми Москва выстраивает конструктивные и прагматичные отношения. Кроме того, речь идет о покупателях, предъявляющих долгосрочный спрос и готовых заключать долгосрочные контракты.

Ранее был опубликован прогноз эксперта Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова о переориентации российского СПГ на азиатский рынок. Рассуждая о проблемах ЕС, столкнувшегося с взлетом цен на газ на фоне прекращения поставок из Катара, он заявил, что для России в этой ситуации «никаких рисков нет».