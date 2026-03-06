Дмитриев задал неожиданный вопрос властям Германии

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с ироничным обращением к новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В своем посте в социальной сети Дмитриев поинтересовался, есть ли у немецкого лидера понимание того, где его страна будет брать нефть и газ, чтобы спасти собственную промышленность от окончательного краха.

Спецпредставитель президента отметил, обращаясь к Мерцу «Да, вам действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку вы разрушаете свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису.". Кирилл Дмитриев спросил:

"У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?».

Это заявление стало продолжением последовательной критики Дмитриевым энергетической политики Евросоюза. Ранее он уже указывал, что именно отказ ЕС от использования российского природного газа послужил спусковым крючком для экономического коллапса объединения. По его мнению, европейские политики, включая нынешнее руководство Германии, совершили стратегическую ошибку, променяв надежные и дешевые энергоносители из России на сомнительные альтернативы.

Дмитриев заявил о поиске ЕС выхода из энергетического кризиса

Вопрос Дмитриева прозвучал на фоне тяжелейшего энергетического кризиса в Европе, усугубленного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Удары США и Израиля по Ирану и ответные действия Тегерана создали серьезные риски для поставок ближневосточных углеводородов, на которые Европа пыталась переориентироваться после разрыва с Россией. Цены на газ взлетели до многолетних максимумов, а немецкая промышленность, локомотив европейской экономики, продолжает сокращать производство из-за непомерных затрат на энергию.