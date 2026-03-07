Проблемы в Ормузском проливе носят временный характер, Вашингтон намерен установить полный контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом заявил директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген, передает РИА Новости.

В эфире американского телевидения Эйгена спросили, как иранский конфликт сказывается на нефтяных ценах.

«В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук (иранских властей)», — ответил он.

Национальный совет по энергетическому доминированию США был учрежден Трампом в прошлом году. Эта структура работает при администрации президента США.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом на фоне попыток Израиля и США подчинить себе Иран.