Президент Сербии Александр Вучич сделал резонансное заявление о последствиях энергетической политики Евросоюза на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Выступая в субботу с презентацией стратегии развития «Сербия 2030», сербский лидер констатировал, что европейские страны оказались в проигрышной ситуации: они платят наивысшую цену за топливо, в то время как Азия, Африка и даже США получают доступ к более дешевой российской нефти.

© Московский Комсомолец

Вучич обратил внимание на недавнее решение минфина США, который выдал 30-дневную лицензию, разрешающую Индии закупать российскую нефть с танкеров, находящихся в море. По его словам, Индия «обеими руками» ждет возможности продолжить закупки, а американцы вынуждены идти на смягчение санкций из-за стремительного роста цен. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с сентября 2023 года превысила 94 доллара, и Вашингтон оказался перед угрозой дальнейшего подорожания энергоносителей.

«Ночью появилось решение американцев… потому что они не знают, что делать с ценами на нефть. Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это "обеими руками" ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену. Потому что все получат российскую нефть, кроме Европы: Азия, Африка, Америка хочет. А Европа — нет, потому что это приток денег для России», — заявил Вучич.

Орбан заявил, что у него есть план, как победить нефтяную блокаду Украины

Сербский лидер подчеркнул, что Евросоюз, продолжая политику отказа от российских энергоносителей, сам себя наказывает, вынуждая европейцев платить за бензин и дизель больше всех. Правительство Сербии, по его словам, пытается смягчить удар: накануне было обеспечено минимальное повышение цен на топливо относительно биржевых колебаний.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, в свою очередь, заверила граждан, что кабмин планирует до конца года создать резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления, чтобы не допустить скачков цен на фоне углубляющегося энергокризиса.