Иногда признать поражение сложнее, чем победить. Именно в такой ситуации оказался американский президент США, чья военная кампания в Иране складывается совсем не так, как ему бы того хотелось. Как отметили китайские журналисты, пока американцы пытаются справиться с хаосом на Ближнем Востоке, который они же и устроили, стратегическое положение России внезапно укрепилось. Об этом сообщает издание 360kuai.

«Никто не ожидал, что главным бенефициаром в американо-иранском конфликте окажется Россия. <…> Менее чем за 24 часа Россия одержала вторую победу подряд», – пишут авторы китайского издания.

Аналитики подчеркнули, что конфликт на Ближнем Востоке привел к блокировке Ормузского пролива, что в свою очередь вызвало рост цен на энергоносители и перебои с их поставками. В результате возник серьезный дефицит энергоресурсов, и Соединенные Штаты решили рассмотреть возможность смягчения части санкций против Москвы, так как мировому рынку срочно требуется российская нефть.

О готовности Белого дома к снятию ограничений против РФ заявил министр финансов США Скотт Бессент. Кроме того, американская администрация выпустила временный приказ, позволяющий индийским нефтепереработчикам закупать российскую нефть без ограничений в течение 30 дней.

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Китайские журналисты отмечают, что это стало второй хорошей новостью для президента России Владимира Путина. Незадолго до этого глава государства сообщил о возможности досрочного прекращения поставок газа в Европу. Российский СПГ пойдет в страны Азии на более выгодных условиях. Это решение негативно сказывается на Европейском союзе, который столкнется с новыми вызовами и повышением цен на топливо, передает АБН24.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия может стать вероятным победителем конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, на фоне роста цен на нефть Вашингтон может отменить санкции в отношении российского черного золота.