Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира

Россия по итогам 2025 года заняла восьмое место в мире по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду. К таким выводам пришло РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

По первой оценке Росстат, объем российской экономики составил 213,5 трлн рублей. В пересчете на доллары это около $2,556 трлн, что позволило стране занять восьмое место в мире по размеру ВВП.

В последний раз Россия входила в десятку крупнейших экономик мира в 2022 году, когда ее ВВП составлял около $2,3 трлн. По итогам 2025 года страна опередила Италию, чей ВВП составил $2,553 трлн, а также Канаду с показателем $2,35 трлн.

Лидером по-прежнему остаются США, где объем экономики достиг $30,8 трлн. Второе место занимает Китай с $19,8 трлн, третье — Германия с $5,05 трлн.

На четвертой позиции находится Япония, экономика которой в прошлом году составила $4,4 трлн. Пятое место занимает Индия — по предварительной оценке, около $3,9 трлн.

Шестой стала Великобритания с ВВП $3,7 трлн, а седьмое место заняла Франция, где объем экономики составил $3,4 трлн.