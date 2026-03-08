ЕС признал юридические ограничения по российским активам

В Европейском союзе практически закрыли вопрос о возможности использовать замороженные российские активы в качестве прямых репараций для Украины. Вместо этого в Брюсселе делают ставку на другие механизмы поддержки Киева, в том числе на возможное кредитование в размере около 90 миллиардов евро, которое пока не получило окончательного одобрения, сообщает РИА Новости.

Эксперты связывают отказ от конфискации активов с высокими юридическими и финансовыми рисками. Замороженные резервы, по сути, не становятся собственностью кредитора, и их одностороннее изъятие может нарушить международное право.

Международный юрист Вадим Петров пояснил, что у ЕС нет бесспорных юридических оснований для обращения взыскания на резервы Банка России. По его словам, решение Брюсселя отражает признание этих ограничений, а не отказ от давления на российские средства.

Кроме того, по мнению Петрова, идея «репарационного кредита», напрямую привязанного к российским активам, оказалась слишком рискованной — как с точки зрения международного права, так и с позиции финансовой стабильности европейских рынков.