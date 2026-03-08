Путин подписал закон об усилении контроля за инвестициями из-за рубежа

В России усилят контроль за иностранными инвестициями в стратегически важные организации и предприятия. Президент РФ Владимир Путин подписал необходимые для этого поправки в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Положения документа распространяются на организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов, осуществляющие хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Диапазон видов деятельности, которые считаются стратегическими для обороноспособности и безопасности России, расширяется.

Теперь к ним будут относиться не только добыча ряда полезных ископаемых на нефедеральных участках недр (нефть, газ, золото, медь) при наличии определенных объемов запасов, но и использование участков с ураном, редкими и тугоплавкими металлами, никелем, кобальтом, алмазами и другими ценными элементами.

Кроме того, аквакультура тихоокеанских лососей и производство рыбной продукции станут стратегическими при достижении определенных финансовых показателей выручки и стоимости активов. Для уже работающих иностранных инвесторов в рыбном секторе предусмотрены переходные периоды для уведомления контролирующих органов или для приведения своей доли в соответствие с новыми требованиями. Вводится механизм возврата рыбных квот компаниям, у которых было изъято более 75% акций в пользу государства.

Также действие закона будет распространено на некоммерческие организации. Новые правила затронут НКО, если иностранный инвестор получает контроль над ними, приобретает значительную часть их основных производственных средств или если сама НКО уже находится под иностранным контролем и планирует совершить действия, требующие согласования.