Женщины в Китае управляют активами на сумму почти $1 млрд

Женщины-управляющие в Китае контролируют активы на общую сумму 6,8 триллиона юаней, что эквивалентно 984 миллиардам долларов.

Всего в индустрии государственных фондов КНР работают 1100 женщин, что составляет 27% от общего числа управляющих.Такие данные приводит Bloomberg.

С учётом совместного управления активами, фонды, в руководстве которых участвуют женщины, достигли объёма 18,95 триллиона юаней — это около 51% от общего объёма всей отрасли. Таким образом, представительницы прекрасного пола играют ключевую роль в инвестиционном секторе страны.

Показатели эффективности также впечатляют: 3721 фонд с женским участием, что составляет 83% всех подобных портфелей, продемонстрировали положительную доходность за последний год. Это свидетельствует о высоком профессионализме и грамотном управлении капиталом, у представительниц женского пола.

Особо отличились 129 фондов, которые обеспечили доходность более 50%, а 20 портфелей и вовсе увеличили свои показатели более чем вдвое. Такие результаты подтверждают, что женщины в финансовой сфере Китая не только активно участвуют, но и показывают выдающиеся результаты в управлении многомиллиардными активами.