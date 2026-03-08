Объявлено о начале общемировой битвы за газ

Европе грозит глобальный энергетический кризис из-за масштабной военной операции США в Иране, пишут обозреватели Мари де Верже и Виржини Маленгр в статье для Le Monde.

Авторы статьи заметили, что ситуация осложняется тем, что Европа ранее отказалась от российских энергоресурсов, разорвала связи с Москвой.

«Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», — пояснили обозреватели.

По их данным, торговля газом серьезно пострадала после начала войны на Ближнем Востоке. Они добавили, что танкеры уже больше недели не могут пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ.

Верже и Малегр уточнили, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание газа, что является наибольшей угрозой для Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки.

Глава государства пояснил, что России на фоне роста цен и энергетической политики ЕС, возможно, следует прекратить поставки в Европу и найти покупателей в других регионах.