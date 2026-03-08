WSJ: ЕС может поменять позицию по энергетике из России из-за войны США и Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке может вынудить государства ЕС пересмотреть позицию по возобновлению энергетических связей с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что многое зависит от закрытия Персидского залива.

«Это заставит регион пересмотреть свою жёсткую позицию», — указано в публикации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир признает Россию незаменимым поставщиком энергоносителей.