В воскресенье, 8 марта, консерваторы (Тори) обвинили правительство Великобритании в том, что оно поставило энергетическую безопасность страны в «хрупкое» положение, утверждая, что в хранилищах страны осталось менее чем на три дня. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Тем не менее, в местной энергетической компании National Grid заявили, что не переживают по поводу ситуации с запасами, отметив, что она примерно такая же, как и в это же время в прошлом году.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд обвинил теневого министра энергетики Тори — Грега Кларка — в «паникерстве», а представитель Министерства энергетики и изменения климата добавил, что у Великобритании имеются «огромные запасы» в Северном море.

Правительство подчеркнуло, что информация о запасах, озвученная теневым министром, не имеет смысла без учета поставок по трубопроводам из Северного моря и Европы.

Грег Кларк указал на данные Национальной энергетической сети, согласно которым на шесть утра 8 марта в хранилищах Великобритании находилось 11 578 ГВт·ч газа. По его словам, это самый низкий уровень за последние годы, и этого хватит менее чем на три дня.

— Если бы не снижение спроса из-за экономического спада, газовая безопасность Великобритании находилась бы в еще более плачевном состоянии, — приводят его слова в материале.

Многие страны оказались в трудном положении из-за перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения войны на Ближнем Востоке. Министр энергетики США на этом фоне заявил, что Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из Россией.