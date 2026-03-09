Ситуация с ценами на нефть на мировых рынках является «очень плохой новостью» для Украины. На это есть три причины, их перечислил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Так он прокомментировал новость The Financial Times (FT), в которой сказано, что международный маркер Brent достиг 92,69 доллара за баррель, хотя еще в январе торговался на отметке 60 долларов за баррель. Быстрый рость цен на нефть связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Это очень плохие новости по трем причинам. Первое и что почувствует каждый — рост цен на бензин в определенной перспективе», — указал нардеп.

Вторым фактором он назвал «мегаприбыли», которые в перспективе может получить Россия за счет скачка стоимости энергоресурсов.

«Третье — экономический кризис в Европе может привести к сокращению помощи, или к расшатыванию обществ европейских стран, что вместе с дефицитом американского оружия из-за войны в заливе может привести к серьезным проблемам», — предупредил Гончаренко.

Ранее стало известно, что взлет цен на бензин на Украине негативно повлиял в том числе на Вооруженные силы республики (ВСУ). Пострадала логистика, в первую очередь, у тех, кто эвакуирует раненых с поля боя.