Дмитриев: С ценами на нефть выше 100 долларов голос РФ в мире звучит еще громче

С ценами на нефть выше 100 долларов голос России в мире звучит еще громче. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Нефть выше $100 - и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче", - написал он, добавив, что "реальность вновь берет свое".

По словам главы РФПИ, без России, которая является системообразующим поставщиком энергии, невозможны "ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста".

"За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену", - резюмировал Дмитриев.

РИА Новости между тем отмечает, что в понедельник стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов. Произошло это впервые с июля 2022 года.