Дмитриев: с нефтью выше $100 голос РФ в мировой экономике зазвучал громче

Голос России в мировой экономике зазвучал ещё громче после того, как цены на нефть превысили $100 за баррель. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил в своём Telegram-канале, что теперь, когда реальность вновь взяла своё, игнорировать Россию попросту невозможно.

«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит ещё громче», — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ высказался о решении стран Европы отказаться от энергоносителей из России. Дмитриев назвал такой шаг стратегической ошибкой.