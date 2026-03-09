В России заблокировали 5000 сайтов по продаже БАД

В России заблокированы около пяти тысяч интернет-ресурсов, которые предлагали запрещенные к продаже биологически активные добавки (БАД). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что речь о блокировке предложений по реализации продукции, которая не прошла государственную регистрацию или, если уровень нормируемых веществ в добавке превышал установленные величины. Также были заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, которая признана опасной в соответствии законодательством Российской Федерации. 26 февраля сообщалось, что зимний сезон 2026 года усилил нагрузку на фармацевтическую логистику в России: в декабре-январе заметно выросло количество перевозок в аптечные сети, особенно в категории противопростудных препаратов, витаминов и БАДов. 20 февраля стало известно, что в Карелии у женщины едва не отказала печень из-за ее пристрастия к БАДам.