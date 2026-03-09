Россияне бросились скупать MP3-плееры

Из-за ограничений на стриминговых платформах в феврале 2026 года спрос на MP3-плееры в России вырос на 23 процента. О том, что россияне бросились скупать гаджеты, сообщает издание Baza.

Поводом вернуться к использованию портативных устройств стали поправки в законе о пропаганде наркотиков — с 1 марта исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещенных веществ. Поэтому ассортимент начали подчищать, вырезая слова и целые строчки. В некоторых случаях со стриминговых сервисов убирали целые треки и альбомы.

На фоне новых ограничений россияне вернулись к использованию плееров. Там скачанные песни и альбомы не будут удалены или изменены без их ведома.

По данным «Платформы ОФД», в 2025 году в России вырос спрос на CD-диски, виниловые пластинки и аудиокассеты. Эксперты объясняют тренд ностальгией и любовью к коллекционированию. CD-диски подорожали на 17 процентов год к году — до 643 рублей. Кассеты стали дороже на 19 процентов и сейчас стоят в среднем 580 рублей. А пластинки обойдутся в 1960 рублей. Растет спрос и на проигрыватели: CD-плеер обойдется в 9 тысяч, виниловый — уже в 27 тысяч.