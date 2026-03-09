Цены на газ в Европе впервые с 2023 года превысили $800

Цены на газ в Европе впервые с 11 января 2023 года превысили $800.

© Global look

Это следует из данных торгов на бирже ICE.

Ранее глава РПФИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у немецкого канцлера Фридриха Мерца, где находятся источники нефти и газа, которые спасут ФРГ от энергетического кризиса.

В Германии уже выразили обеспокоенность в связи с возможной остановкой поставок российского газа на фоне ближневосточного конфликта и связанным с этим ростом цен на энергоносители.