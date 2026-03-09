Орбан обратился к Еврокомиссии с дерзким требованием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения Евросоюза по санкциям против российского энергосектора. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке в Европе начался энергетический кризис, резко выросли цены на нефть и газ.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — отметил Орбан.

Ранее глава правительства признался, что не беспокоится из-за угроз со стороны Владимира Зеленского.

Орбан пояснил, что не следует волноваться из-за резких слов, необходимо «решительно продолжать свою работу».