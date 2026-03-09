Аналитик рассказал, какие отрасли в ЕС пострадают от роста цен на нефть

Сохранение высоких цен на нефть длительное время приведет к росту производственных издержек в Европе. Об этом РИА Новости заявил ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.

По словам эксперта, в первую очередь кризис наступит в энергоемких отраслях — химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и машиностроении. Лысенко отметил, что удорожание энергии напрямую повышает себестоимость продукции и снижает ценовую конкурентоспособность европейских производителей на мировых рынках.

«В таких условиях европейские компании могут сталкиваться с падением объемов продаж», — добавил он.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне, а также в связи с атаками на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива цены на нефть 9 марта взлетели и превысили $110 за баррель.