Глава МВФ призвала политиков «мыслить о немыслимом» из-за Ирана

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала мировым лидерам придерживаться следующего плана — готовиться к самым непредсказуемым последствиям военной операции США и Израиля против Ирана.

© Global look

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выступая на конференции в Токио, глава фонда отметила, что экономическая стабильность вновь подвергается испытанию из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По её расчётам, если цены на нефть вырастут на 10% и удержатся на этом уровне большую часть года, мировая инфляция увеличится на 40 базисных пунктов.

Георгиева посоветовала властям адаптироваться к новой глобальной обстановке и просчитывать любые сценарии.

«Мой совет политикам — мыслить о немыслимом и готовиться к нему», — цитирует её агентство.

Фондовые индексы Азии рухнули после резкого взлёта цен на нефть на торгах.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обязан в срочном порядке отменить эмбарго на поставки энергоносителей из России, чтобы не допустить взрывного роста цен.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в понедельник, 9 марта, прибавив более 26%. Котировки достигли максимальных значений с середины 2022 года.