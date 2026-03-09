Германии следует возобновить поставки российской нефти, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне газета Berliner Zeitung рассказала, что риск бедности в Восточной Германии вырос за последние пять лет до самого высокого уровня. Согласно данным микропереписи, в 2025 году этот показатель составил 17,3% — самый высокий с 2021 года.

«Учитывая также ситуацию на востоке [ФРГ], Германии необходимо снова импортировать российскую нефть через Шведт [город на северо-востоке страны], чтобы сдержать цены на топливо и общую инфляцию», — отметила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, что разрыв по ряду ключевых показателей между западом и востоком ФРГ является неприемлемым.

«Если восточногерманские домохозяйства в среднем располагают почти на 6 тысяч евро в год меньше через 36 лет после воссоединения [ГДР и ФРГ], то такое неприемлемо», — констатировала лидер партии.

Ранее Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной немецкой партии АдГ, призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей.

Политик напомнила, что АдГ на протяжении многих лет выступает за отмену санкций против России.

По ее словам, в свете конфликта на Ближнем Востоке зависимость Германии от поставок СПГ из США и стран Персидского залива является фатальной.