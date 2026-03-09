Дмитриев поддержал позицию Сийярто об отмене запрета на импорт российской нефти

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал позицию главы МИД Венгрии Петера Сийярто об отмене запрета на импорт российских нефти и газа в ЕС.

«Петер, вы, как всегда, правы. Ваше предложение очень сложное, поскольку оно потребует от европейских бюрократов размышлять и понимать, как работают рынки, — и, что наиболее сложно, признать свои стратегические ошибки», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Дмитриева, европейцам придётся сделать это очень скоро.

Ранее Сийярто призвал ЕС немедленно отменить запрет на энергоносители из России.