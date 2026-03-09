Стармер допустил, что ситуация с Ираном повлияет на стоимость жизни в Британии

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на стоимость жизни в Великобритании.

Выступая во время визита в социальном центре в Лондоне, он сообщил, что правительство проводит межведомственный анализ, оценивает риски и обсуждает с международными партнёрами шаги для минимизации последствий для граждан и бизнеса.

«Чем дольше это (конфликт на Ближнем Востоке. — RT) будет продолжаться, тем больше вероятность потенциального воздействия на нашу экономику, на каждого человека и на каждый бизнес», — цитирует Стармера РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для всего мира и экономики.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что удары по Ирану могут спровоцировать мировой топливный кризис.