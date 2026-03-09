Саудовская Аравия сократит добычу нефти из-за ограничения движения через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что королевство производит около 10 млн баррелей в день нефти, а также экспортирует около 7 млн баррелей в день. По данным агентства, Саудовская Аравия на фоне конфликта на Ближнем Востоке стремится перенаправить часть поставок через Красное море.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне, а также в связи с атаками на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива, цены на нефть 9 марта превысили $110 за баррель.