Премьер-министры Польши и Нидерландов Дональд Туск и Роб Йеттен призвали Владимира Зеленского найти прагматичное решение по вопросу прокачки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

© Global look

По словам Йеттена, этот вопрос обсуждался в разговоре с Зеленским, сообщает РИА Новости.

«Я вчера говорил с Владимиром Зеленским о том, что очень важно найти прагматичное решение и гарантировать, что напряжение между Украиной и Венгрией будет снижено», — заявил он журналистам в Варшаве.

Туск поддержал эту позицию и отметил необходимость практического подхода.

«Мы разделяем мнение о том, что нам нужно очень практическое решение», — подчеркнул польский премьер.

Он добавил, что рассчитывает на шаги со стороны Киева, которые позволят снизить напряжённость между Украиной и Венгрией.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отказ Киева предоставить представителям стран Евросоюза доступ к осмотру трубопровода «Дружба» свидетельствует о начале беспрецедентного кризиса.

Также сообщалось, что трубопровод «Дружба» находится в полной технической готовности к работе.