Сербия планирует начать строительство первой АЭС к 2035 году

Власти Сербии рассчитывают приступить к возведению первой в стране атомной электростанции к 2035 году в рамках масштабной модернизации энергетического сектора, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Её слова приводит РТС.

Джедович-Ханданович заявила, что Белград уже сотрудничает с французской компанией EDF в подготовке проекта.

Параллельно ведется работа по развитию газовой инфраструктуры: планируется прокладка около одной тыс. км новых трубопроводов и расширение подземного хранилища «Банатский двор». Министр ожидает, что основные работы завершатся в следующем году, что позволит увеличить емкость резервуара до 750 млн кубометров.

Джедович-Ханданович также отметила планы по наращиванию государственных генерирующих мощностей на 1,5 тыс. МВт к 2030 году.

«Наступает эра электроэнергии, и мы должны увеличить наши производственные мощности», — подчеркнула она.

Ранее глава «Росатома» заявлял, что госкорпорация готова предложить Сербии как российский проект АЭС, так и проект в составе международного консорциума.