"Россия предупреждала": Путин сделал экстренное заявление по нефти

Президент России Владимир Путин на экстренном совещании в Кремле призвал отечественные энергетические компании максимально использовать текущую ситуацию с высокими ценами на нефть для переориентации экспорта. На фоне дестабилизации Ближнего Востока и роста стоимости барреля выше 119 долларов глава государства распорядился не дожидаться окончательного разрыва связей с Европой, а активно осваивать новые рынки.

«Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс. Ситуация со срывами поставок бьет по всей системе международных экономических отношений», — заявил глава государства.

Он отметил, что за последние недели цены на нефть подскочили более чем на 30%, а стоимость газа растет еще более агрессивными темпами. По словам Путина, российские компании всегда отличались стабильностью, и сейчас им необходимо закрепить свои позиции в условиях, когда мировые цены на сырье демонстрируют взрывной рост.

«Нам нужно не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки. Российским энергокомпаниям надо использовать момент с ценами на нефть», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что Москва продолжит выполнять обязательства перед проверенными покупателями, выделив в качестве приоритетных партнеров в Европе Венгрию и Словакию. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин выразил уверенность, что текущее изменение баланса спроса и предложения неизбежно приведет к возникновению «новой устойчивой ценовой реальности», к которой российская экономика должна адаптироваться уже сейчас.