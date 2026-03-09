Путин заявил, что Россия продолжит поставлять нефть в Венгрию и Словакию

Россия продолжит поставлять нефть и газа в те страны, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакию и Венгрию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа, сообщили на сайте Кремля.

Путин также отметил, что российским энергокомпаниям важно использовать текущий момент, чтобы дополнительную выручку направить на снижение долговой нагрузки. РФ также планирует увеличивать поставки нефти и газа своим надежным партнером.

Российский президент добавил, что если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться.

5 марта Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. В Кремле позднее объяснили, что глава государства поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа, а окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».