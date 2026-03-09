Совещание у Путина по нефтегазу продолжилось в закрытом режиме с доклада Новака

Совещание у президента России Владимира Путина по ситуации на мировом рынке нефти и газа продолжилось в закрытом режиме после вступительного слова главы государства. Первым с докладом выступил вице-премьер Александр Новак.

Совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа у президента России Владимира Путина продолжилось в закрытом режиме после вступительной речи, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в Кремле и было посвящено вопросам производства и поставок энергоресурсов в условиях боевых действий на Ближнем Востоке.

Путин отметил: «Правительство эти вопросы тоже держит под контролем, мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку».

В совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также присутствовали руководители крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, включая «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «Роснефть», «Ингосстрах», «Транснефть», «Совкомфлот» и «Согаз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное росту цен на нефть и газ. Глава государства заявил, что высокие цены на сырьевые товары имеют временный характер. Путин также обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой.