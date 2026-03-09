Стало известно о планах США смягчить антироссийские санкции

В связи с ростом мировых цен на энергоносители администрация президента США Дональда Трампа может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций на российскую нефть, чтобы снизить рост мировых цен на энергоносители», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили развитие текущей международной обстановки, в частности, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.