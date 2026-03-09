Цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель после резкого роста

Нефть подешевела к вечеру понедельника после резкого скачка цен на нее, следует из данных торговых площадок.

Так, баррель эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE в 18.52 по московскому времени торговался ниже 100 долларов - по 98,82 доллара. При этом, в ночь с воскресенья на понедельник, 9 марта, фьючерсы на нее с поставкой в мае взлетели почти на 30%, до 119,5 доллара за баррель.

Цена на американскую WTI к вечеру понедельника опустилась до 95,4 за баррель, а с утра она превышала 115 долларов за баррель.