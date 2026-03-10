Российская экономика близка к стагфляции

Экономика России оказалась на грани стагфляции, ситуации, когда рост цен сочетается с застоем ВВП, предупреждают специалисты. Хотя инфляция слегка замедлилась, она все еще высока, а экономика в начале года пошла на спад. О прогнозах и опасностях текущих тенденций пишут «Известия» со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Несмотря на замедление инфляции в последнее время, темпы роста потребительских цен в России все еще остаются высокими. В большинстве гражданских отраслей промышленности фиксируется стагнация, прибыльность предприятий сокращается. Также растет разрыв между доходностью бизнеса и процентными ставками.

В январе 2026 года ВВП сократился на 2,1 процента в годовом выражении. Макрофинансовая политика остается жесткой — бюджет изымает средства из экономики, при этом процентные ставки высоки, что может усилить риск затяжной стагнации. Хотя укрепление рубля помогает сдерживать инфляцию, это ограничивает потенциал роста экономики. ЦБ между тем убежден, что сценарий стагфляции маловероятен. Там ожидают, что инфляция постепенно снизится до целевого уровня в 4 процента, а ВВП в 2026-м может увеличиться на 0,5–1,5 процента.

Эксперты призывают не преуменьшать риски

Некоторые предпосылки для тревожного сценария действительно есть, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Среди таковых — высокая ставка, нестабильные цены на нефть, крепкий рубль и слабые результаты промышленности в начале года. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также обратила внимание, что из 28 основных видов промышленной деятельности рост показали лишь пять. После всплеска спроса в конце 2025-го потребление начало замедляться.

Говоря о траектории ключевой ставки, эксперты отмечают, что оптимальный диапазон может составлять 11-12 процентов — более низкий уровень стимулировал бы инвестиции и стал бы основой для устойчивого роста экономики. Заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко обратила внимание, что баланс между сохранением сбережений граждан и поддержкой инвестиций обеспечила бы ставка около 8-10 процентов.

При благоприятном развитии событий инфляция замедлится, но есть риски, что она останется повышенной, а снижение ставки замедлится. Банк России ранее предупреждал: если изменение бюджетного правила приведет только рост заимствований без сокращения расходов, сохранится высокая ставка. Тогда риски стагфляции усилятся.

В ЦБ высказались о необходимых жертвах

Разговоры о возможности стагфляции на фоне продолжительного периода высоких ставок ведутся в России еще с 2024-го. В конце прошлого года руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов отмечал, что ценой сдерживания инфляции может стать стагнация российской экономики. Федеральный бюджет в этом случае будет терять часть нефтегазовых доходов, что может привести к резкому сокращению (вплоть до полного прекращения) отдельных отраслей.

Центробанк между тем спрашивали, придется ли экономике РФ пожертвовать растущей экономикой, большими расходами бюджета или низкой инфляцией в угоду другим факторам. «Экономике нужен баланс — если один элемент выпадает, вся система начинает давать сбой. Устойчивый рост невозможен без ценовой стабильности и сбалансированного бюджета. Поэтому жертвовать какими-то факторами в угоду другим не следует», — объяснил регулятор.