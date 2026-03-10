В России найден способ снизить риски при добыче «трудной» нефти

Специалисты из ПИНШ ВШН разработали новый метод для прогнозирования эффективности разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти. Этот подход позволяет снизить технологические риски и финансовые затраты, связанные с добычей, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Георесурсы».

Нефтегазовые компании сталкиваются с растущим спросом на энергию и, как отмечают эксперты Передовой инженерной нефтяной школы Высшей школы нефти (ПИНШ ВШН), им нужны новые источники полезных ископаемых. В ответ на эту потребность активно разрабатываются так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти, содержащие компоненты с непредсказуемыми свойствами, такие как асфальтены, поясняют исследователи.

Эксперты ПИНШ ВШН создали инновационную методику для оценки экономической целесообразности освоения месторождений нефти с высоким содержанием асфальтенов. Работа позволяет нефтяным компаниям уже на этапе планирования определять, где наиболее целесообразно применять дорогостоящие методы добычи, минимизируя финансовые и технологические риски.

Это не только экономит средства, но и увеличивает объемы добываемого ресурса. Подход универсален и применим в различных нефтедобывающих регионах, подчеркнул Тимур Гайфуллин, заместитель руководителя Центра компетенций по исследованию взаимовлияния технологий в нефтегазовой отрасли.

Прогнозирование основывается на анализе «поведения» асфальтенов и их влияния на процесс добычи. Например, осаждение асфальтенов приводит к образованию высоковязких эмульсий и отложений, из которых сложно извлечь нефть, отметил он. В зависимости от характеристик скважины и содержания этих труднопредсказуемых компонентов, для эффективной добычи нефти требуются различные технологии.