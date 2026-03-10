$79.1591.84

В России найден способ снизить риски при добыче «трудной» нефти

Лера Букина

Специалисты из ПИНШ ВШН разработали новый метод для прогнозирования эффективности разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти. Этот подход позволяет снизить технологические риски и финансовые затраты, связанные с добычей, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Георесурсы».

В России найден способ снизить риски при добыче «трудной» нефти
© РИА Новости

Нефтегазовые компании сталкиваются с растущим спросом на энергию и, как отмечают эксперты Передовой инженерной нефтяной школы Высшей школы нефти (ПИНШ ВШН), им нужны новые источники полезных ископаемых. В ответ на эту потребность активно разрабатываются так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти, содержащие компоненты с непредсказуемыми свойствами, такие как асфальтены, поясняют исследователи.

Эксперты ПИНШ ВШН создали инновационную методику для оценки экономической целесообразности освоения месторождений нефти с высоким содержанием асфальтенов. Работа позволяет нефтяным компаниям уже на этапе планирования определять, где наиболее целесообразно применять дорогостоящие методы добычи, минимизируя финансовые и технологические риски.

Это не только экономит средства, но и увеличивает объемы добываемого ресурса. Подход универсален и применим в различных нефтедобывающих регионах, подчеркнул Тимур Гайфуллин, заместитель руководителя Центра компетенций по исследованию взаимовлияния технологий в нефтегазовой отрасли.

Прогнозирование основывается на анализе «поведения» асфальтенов и их влияния на процесс добычи. Например, осаждение асфальтенов приводит к образованию высоковязких эмульсий и отложений, из которых сложно извлечь нефть, отметил он. В зависимости от характеристик скважины и содержания этих труднопредсказуемых компонентов, для эффективной добычи нефти требуются различные технологии.