В Германии призвали возобновить закупки российской нефти
Германии необходимо возобновить закупки нефти из России. Такое заявление сделала лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт.
«Германии нужно снова импортировать нефть из России через Шведт, чтобы сдержать общую инфляцию и цены на топливо. После нападения на Иран грозит новый шок в нашей экономике», - цитирует ее слова 360.ru.
Политик также отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии колоссальный. По ее словам, спустя 36 лет после воссоединения хозяйства на востоке страны располагают почти на шесть тысяч евро в год меньше.
Ранее Berliner Zeitung сообщил, что газопроводы «Северный поток» могут возобновить работу в обход ЕС и «под руководством США».