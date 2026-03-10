Германии необходимо возобновить закупки нефти из России. Такое заявление сделала лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт.

«Германии нужно снова импортировать нефть из России через Шведт, чтобы сдержать общую инфляцию и цены на топливо. После нападения на Иран грозит новый шок в нашей экономике», - цитирует ее слова 360.ru.

Политик также отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии колоссальный. По ее словам, спустя 36 лет после воссоединения хозяйства на востоке страны располагают почти на шесть тысяч евро в год меньше.

Ранее Berliner Zeitung сообщил, что газопроводы «Северный поток» могут возобновить работу в обход ЕС и «под руководством США».