«Россия пожинает плоды из происходящего». Коган о ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп, как пишет Reuters, в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным не исключил возможности ослабления санкций против России в нефтяной сфере на фоне резкого роста цен.

Как эскалация конфликта на Ближнем Востоке влияет на нефть? И долго ли продержатся высокие цены на топливо? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана:

Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган»

«Давайте прежде всего поговорим о нефти. Собственно, она всех волнует. Котировки нефти марки Brent в понедельник превысили 100 долларов за баррель. Причем, более того, они были 110 долларов и выше. Основной драйвер — это эскалация на Ближнем Востоке, удары по нефтяной инфраструктуре. Они де-факто закрыли Ормузский пролив. Кроме того, идет постоянное нагнетание ситуации. Все это, естественно, толкает котировки наверх. Надолго ли? Все-таки мы считаем, что это ненадолго. Рынок так считает. Главное для нас с вами, что Россия пожинает как раз плоды из происходящего. Дисконт на российскую нефть снизился, а министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность снятия санкций с дополнительных поставок российской нефти. То есть давайте, ребят, поставляйте вашу нефть, и тогда, если дадите больше, снимем с вас санкции. Это неплохо, но в данном случае, что важно для инвесторов, как я говорил на прошлой неделе, если котировки на нефть удержатся около 100 долларов за баррель, рубль мог бы существенно закрепиться на несколько месяцев. На фондовом рынке ситуация тоже интересная. Хотя нефть марки Brent с конца февраля прибавила примерно 69%, за тот же период этого времени средний рост акций российских нефтяников составил всего 22%, это очень мало. Такое расхождение объясняется тем, что участники рынка пока не верят, что конфликт будет долгим. Мы думаем, что это скорее долгий сериал, в котором будут обострения, затишьея и так далее, а не бурная, но краткосрочная сага-боевик. Не верят участники, что цены на нефть закрепятся выше 100 долларов, причем надолго. Чтобы акции российской нефтянки снова оказались в поле зрения инвесторов, нужен стабильный период высоких цен, а не краткосрочный скачок, который мы видим именно сейчас. Нефтяники могут отлично заработать в месяц-два, но этого явно недостаточно для такого мощного роста цен. Именно поэтому мы пока видим скорее лайт-версию ралли российского нефтегаза. Ситуация осложняется тем, что неясно, сколько это продлится. Хотя мы полагаем, что острая фаза уже прошла, а дальше это будут какие-то маневры, выяснения отношений, потом перемирие, потом новая серия через месяц-другой и таких серий может быть и четыре, и пять. Боюсь, что это все очень надолго. Если мы действительно вступаем в новый период с ценами на нефть выше 100 долларов, то наши нефтяники будут наверстывать упущенное, но пока об этом рано говорить. Для любителей технического анализа по всем акциям нефтяного сектора вырисовывается классическая картина, как перед коррекцией, поэтому забегать в последний вагон, по нашему мнению, не стоит, и поэтому мы немножко фиксировались в последнее время. Пока сохраняются геополитические риски и неопределенность вокруг поставок через Ормузский пролив, рынок будет более чем нервный».

Евгений Коган сделал этот анализ рыночной ситуации до всех заявлений Трампа о перспективах войны на Ближнем Востоке и как все заранее знал.

*Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией