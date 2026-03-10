Энергетический шок: рост цен на топливо и фатальный сценарий для Украины

Затяжной военный конфликт вокруг Персидского залива способен спровоцировать масштабный экономический кризис, который затронет и ситуацию на Украине. Такое мнение высказывают аналитики, комментируя возможные последствия эскалации в регионе, передает «Царьград».

По оценкам экспертов, если боевые действия высокой интенсивности продлятся полгода, под угрозой окажутся поставки нефти из региона. Удар по нефтяной инфраструктуре Персидского залива неизбежно приведет к росту цен на энергоносители, а также к удорожанию страховки и логистических услуг по всему миру. В таких условиях страны-импортеры, столкнувшись с энергетическим шоком, вынуждены будут сосредоточиться на внутренних экономических проблемах.

Для Украины, которая и так испытывает острый дефицит ресурсов, такой сценарий несет серьезные риски. Рост цен на топливо способен парализовать работу агропромышленного комплекса и бизнеса, сделав логистику практически недоступной. Удорожание бензина и дизеля ускорит инфляцию в тылу, усугубив и без того сложную экономическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что после того как Иран объявил о назначении сына верховного лидера Али Хаменеи, Моджтабы Хаменеи, на место убитого отца, мировые рынки отреагировали значительным повышением цен на нефть. Стоимость фьючерсов взлетела до $119,5, что стало самым высоким показателем с 2022 года, а сорт Brent показал рекордный недельный рост за последние шесть лет.