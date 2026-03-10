Страна ЕС запретила экспорт нефти и бензина на фоне роста цен

Правительство Венгрии ввело запрет на экспорт сырой нефти, бензина и дизельного топлива на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр национальной экономики Мартон Надь, передает РИА Новости.

Как сообщил глава ведомства в соцсетях, кабмин также принял решение высвободить запасы нефти на 45 дней. Ограничительные меры были утверждены на внеочередном заседании правительства в связи с резким скачком цен на топливо в Европе.

Основными причинами стали эскалация конфликта на Ближнем Востоке и остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины, что напрямую затронуло Венгрию. С 10 марта в стране также введено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Ранее сообщалось, что утром 10 марта на энергетическом рынке Европы зафиксирован резкий скачок цен. За выходные стоимость газа выросла на 20%, достигнув в моменте $815 за тысячу кубометров — это максимальный показатель с 2022 года. На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал срочно отменить санкции против российской энергетики, чтобы стабилизировать ситуацию.