В Европе резко подешевел газ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на открытии торгов на 13 процентных пунктов. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.

Апрельский фьючерс подешевел до $589 за 1000 кубометров на фоне надежд на скорое завершение боевых действий на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровням ниже $100.

Газ в Европе начал стремительно дорожать 2 марта в условиях возникновения трудностей с поставками из Катара и от других поставщиков из региона Персидского залива. 10 марта параллельно с увеличением цен на нефть показатель впервые с января 2023 года доходил до $840 за 1000 кубометров.

На фоне этого сообщалось, что, например, в Соединенном Королевстве запасов газа осталось на два дня активного потребления.