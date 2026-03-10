Страны G7 обсудят использование стратегических запасов нефти

Министры энергетики стран «Большой семерки» 10 марта планируют провести онлайн-встречу, на которой обсудят возможность скоординированного использования стратегических запасов нефти. Об этом журналистам сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма, пишет ТАСС.

По данным агентства Kyodo, днем ранее представители стран G7 уже обсуждали ситуацию на энергетическом рынке и договорились при необходимости принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 90 долларов за баррель спустя чуть более суток после скачка до 119 долларов.