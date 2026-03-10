$79.1591.84

Страны G7 обсудят использование стратегических запасов нефти

BFM.RU

Министры энергетики стран «Большой семерки» 10 марта планируют провести онлайн-встречу, на которой обсудят возможность скоординированного использования стратегических запасов нефти. Об этом журналистам сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма, пишет ТАСС.

Страны G7 обсудят использование стратегических запасов нефти
© Global Look Press

По данным агентства Kyodo, днем ранее представители стран G7 уже обсуждали ситуацию на энергетическом рынке и договорились при необходимости принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 90 долларов за баррель спустя чуть более суток после скачка до 119 долларов.