Как скачок цен на нефть повлияет на курс рубля

Цены на нефть взлетели до уровня июня 2022 года.

В понедельник утром нефтяные котировки сделали резкий скачок: стоимость нефти марки Brent впервые за долгое время превысила психологический уровень в 100 долларов за баррель, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое внезапное повышение стало неожиданностью, поскольку за выходные не было никаких особых новостей или событий, которые могли бы объяснить этот рывок. Однако, по мнению Сергея Пикина, директора Фонда энергетического развития, накопленный эффект от геополитической напряженности, возможных перебоев в поставках и ограничений в добыче нефти достиг критической точки, способной спровоцировать такие ценовые резкие скачки.

Особенно остро ситуация ощущается на фоне блокировки судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, через который ежедневно проходит до 15 миллионов баррелей нефти. В связи с этим страны G7 на экстренном совещании рассматривают возможность выделения значительных объемов нефти из своих стратегических резервов — порядка 300–400 миллионов баррелей, что должно помочь временно смягчить ситуацию на рынке.

Международное энергетическое агентство координирует эти усилия. Тем не менее, Пикин указывает, что даже такой объем запасов способен закрыть возникшую разрыв только на полтора месяца, а насколько быстро бюджетные механизмы так или иначе смогут сработать, зависит от согласованных действий и оперативности, пишет «Российская газета».

Для России резкий рост нефтяных цен создает реальные предпосылки для укрепления национальной валюты. Михаил Хачатурян, доцент Финансового университета, отмечает, что нынешняя официальная цена Urals уже приближается к отметке 80 долларов за баррель, а цены по некоторым закупкам, например, в Индии, могут достигать даже 90–100 долларов. Эти показатели позволяют нефтяным компаниям получать намного больше валютной выручки, что позитивно влияет на курс рубля.

Во время мартовского налогового периода, когда компании начнут переводить свои доходы за границу, увеличение предложения иностранной валюты на межбанке, по прогнозам аналитиков, должно привести к плавному снижению курса: рубль вернется к февральским уровням 74–76 за доллар и 89–91 за евро. Эти изменения в валютных курсах в свою очередь помогут укрепить бюджет и могут стать важной составляющей для стабилизации экономики после сложных январских и февральских месяцев, когда низкие цены и высокие дисконты принесли убытки нефтяным компаниям.

Дополнительные доходы от нефти и газа смогут обеспечить не только укрепление рубля, но и дадут возможность компенсировать недавние финансовые потери, а также станут ресурсом для финансирования государственных программ и инвестиционных проектов. Хачатурян предполагает, что при таком развитии событий инфляция в текущем году может укрепиться в диапазоне 6–7%, что позволит правительству придерживаться оптимистичных целей по стабилизации цен и экономическому росту.