Караван из танкеров и сухогрузов направился в Ормузский пролив

Караван судов, в том числе нефтяных танкеров, направляется в Ормузский пролив.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Marinetraffic.

Отмечается, что нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha и сухогрузы идут в пролив со скоростью 9,5-10 узлов в час.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что раздумывает о взятии Ормузского пролива под контроль США.