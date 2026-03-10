Оценены шансы России вернуться на нефтегазовый рынок Евросоюза

Разворот Евросоюза (ЕС) лицом к российским поставщикам нефти и газа, несмотря на обстановку в мире, маловероятен. Такое мнение выразил в беседе с «Ридусом» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Главную роль в этом вопросе играют даже не политические причины, считает эксперт. По словам энергетика, ЕС в целом взял курс на отказ от всех ископаемых видов топлива, а не только от российских энергоносителей.

«Уже с 2030-х годов они планируют резкое сокращение спроса на ископаемое топливо как таковое — в первую очередь на уголь, потом на газ — и замещение его возобновляемыми источниками энергии и зеленым водородом. Не утверждаю, что им это удастся сделать, но они из этого исходят», — сказал Фролов.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что с учетом «политического обременения» нефтегазового вопроса в этих условиях переориентация европейских органов на российские поставки будет восприниматься как капитуляция.

Однако Фролов все же отметил, что небольшой шанс на реальное возвращение к газовым контрактам с Европой у России все же есть.

«Действующие нормы, предполагающие полный отказ от российских энергоносителей, содержат в себе положение, согласно которому в случае, если отказ приводит к ухудшению энергетической безопасности Европейского Союза, можно вернуться к закупкам российского газа сроком до четырех месяцев», — пояснил эксперт.

Фролов заключил, что, вероятно, ЕС сейчас пойдет на использование этой нормы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Президент отметил, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки». При этом российский лидер добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.