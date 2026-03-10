«Цена за процветание»: почему Трамп задумался об ослаблении нефтяных санкций против РФ

Администрация США рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России и использования стратегических резервов для сдерживания роста цен на фоне конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В понедельник Дональд Трамп заявил журналистам, что его администрация может отменить ограничения в отношении некоторых стран для стабилизации рынка, но не уточнил деталей. Позже он отметил, что провел «очень хороший разговор» с Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

Белый дом обеспокоен, что рост цен после ударов США и Израиля по Ирану ударит по бизнесу и потребителям перед ноябрьскими выборами, где республиканцы борются за контроль над Конгрессом.

По данным Reuters, ослабление санкций может включать менее строгие меры, позволяющие некоторым странам покупать российскую нефть без риска санкций. На прошлой неделе США уже выдали Индии временное разрешение на такие закупки.

В воскресенье в соцсети Truth Social Трамп назвал скачок цен временным, добавив, что это «невеликая цена за процветание США». Уже в понедельник он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе война с Ираном приведет к снижению цен для американских потребителей.

Мировые цены на нефть в понедельник кратковременно подскочили до $119 за баррель — максимума с середины 2022 года. Аналитики отмечают, что у Вашингтона ограниченные возможности для быстрого сдерживания роста. План по обеспечению военного сопровождения танкеров в Ормузском проливе пока не дал результатов.