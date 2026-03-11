Европейский союз (ЕС) совершит стратегическую ошибку, если вернется к российским ископаемым видам топлива в условиях текущего кризиса.

Об этом в среду, 11 марта, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Мы изучаем возможность субсидирования или даже ограничения цены на газ, — цитирует слова политика Clash Report.

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Таким образом планируется сгладить ее подорожание.

По словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, Россия — единственный победитель в войне на Ближнем Востоке. Москва получает новые ресурсы на фоне роста цен на энергоносители.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион также выразил мнение, что президент России Владимир Путин является «безусловным победителем» в эскалации конфликта США и Израиля против Ирана.

Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что конфликт на Ближнем Востоке способен повысить нефтяные доходы России благодаря росту мировых цен.